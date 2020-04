"Paket nicht zugestellt, obwohl wir ganzen Tag daheim sind"

"Dank" Corona fast immer zu Hause, trotzdem klopft der Paketbote nicht an. Das altbekannte Problem wird derzeit noch absurder.

Erst ab nächster Woche öffnet schrittweise der Handel wieder. Bis dahin können die meisten Waren außer Lebensmittel nur bestellt werden – ob bei Amazon oder heimischen Anbietern. Dass Paketboten sich nicht immer die Mühe machen, beim Empfänger zu klingeln und stattdessen die Sendung in ein Abholzentrum bringen ist nichts Neues. Das Argument "Empfänger wurde nicht angetroffen" ist in Zeiten von Corona allerdings oft eher unpassend. Viele Menschen verbringen ihren Tag hauptsächlich zu Hause.Beimeldete sich etwa eine Familie, die bei einem österreichischen Hersteller Kinderschuhe für die 14-monatige Tochter bestellt hatte. "Die Kleine beginnt gerade zu gehen und benötigt dringend Schuhe", schildert Mutter Sabine M.. Die 26-Jährige lebt derzeit mit ihrer Mutter und Schwester zusammen."Alle drei Erwachsenen und das Kind sind jeden Tag zu Hause", erzählt die junge Mutter. "Trotzdem kam das Paket zunächst nicht an. Beim Online-Tracking des Pakets wurde angegeben, dass niemand angetroffen wurde. Wir waren den ganzen Tag zu Hause. Die Schuhe gingen zurück ins Paketzentrum." Nach einem erbosten Anruf beim Kundenservice wurden die dringend benötigten Kinderschuhe doch noch übergeben.wurden weitere Fälle bei mehreren Anbietern auf dem Markt zugetragen. Auch online gibt es immer wieder Beschwerden. GLS griff kürzlich mit der Antwort auf eine Twitter-Anfrage irgendwie daneben.