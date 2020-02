"Papageien-Papa" – bitte melde dich bei uns!

Aufruf in eigener Sache! Wenn du der Besitzer von Papagei "Büxi" – der eigentlich "Pauli" heißt – bist, dann melde dich bitte bei uns!

Vor einem Jahr bei einer Wasserskischule entflogen

Seit etwa Juli vergangenen Jahres flattert ein Rosellasittich (gehört zur Gattung der Papageien) in der Nähe des Linzer Ars Electronica Centers herum.Durch sein buntes Gefieder ist er auf den umliegenden Bäumen nicht zu übersehen.Obwohl er sich von der Feuerwehr damals nicht einfangen lassen wollte, gelingt es Tierfotograf Mike Wolf ihn zumindest mit der Kamera immer wieder einzufangen.Auf eine unserer online Geschichten über "Büxi" – so wurde er von der-Gemeinde in einer Umfrage getauft – kommentierte Leser "Paulis Paps":"Dies war einst mein Vogel. Ich kann es nicht fassen, dass er noch lebt. Vielen lieben Dank an die Heute Redaktion, dass ihr diesen Artikel geschrieben habt. Bin überglücklich zu sehen, dass es ihm gut geht und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft."Außerdem schrieb der Leser dass der Papagei "Pauli" heißt, fünf Jahre alt ist und vor etwa einem Jahr in der Nähe einer Linzer Wasserskischule entflogen sein soll.Wenn DU dieser Leser bist, bitte melde dich bei uns per Mail unteroder schreibe uns auf unserer Facebook-Seite eine Nachricht.Wir können dich nämlich leider nicht kontaktieren, freuen uns aber wenn du dich meldest. Vielen Dank! Das-Team.