"PE-NIS 20"-Lenker geht jetzt wieder auf Spritztour

René Kehrer und sein "PE-NIS 20"-Taferl gehen wieder auf Spritztour – wenn auch in abgespeckter Form. Das S wurde mit einem Z getauscht.

Er meldet sich zurück – René Kehrer (32) und sein "PE-NIS 20"-Bolide stehen auf den heimischen Straßen wieder in erster Reihe.Hintergrund: Vor wenigen Tagen bekam der Elektriker seine schlüpfrigen Taferl von der Behörde zurück. Unbekannte hatten die auffälligen Schilder abmontiert (wir berichteten ).Dachte Kehrer zunächst, er bekommt sein "bestes Stück" wieder in gewohnter Form zurück, endete der Traum mit einem ungewollten Quickie. Die alten Kennzeichen wurden auf Lebenszeit gesperrt.Der Perger musste sich etwas Neues einfallen lassen. Er tauschte kurzerhand das S mit einem Z. Das neue Taferl lautet nun "PE - NIZ 20". "Eine Freundin von mir hat mich auf diese Idee gebracht. Da kennt sich trotzdem jeder aus", scherzt Kehrer.Die Behörde winkte den Antrag durch. René Kehrer kann mit seinem "besten Stück" wieder durch die Gegend düsen.Seine erste Spritztour führte ihn zusammen mit Freundin Verena (21) gleich in den Urlaub nach Italien. "Auch da grinsten einige Passanten", erinnert sich der 32-Jährige.Seine Beifahrerin, mit der René seit zwei Jahren liiert ist, findet das Kennzeichen übrigens "echt lustig".Sie selbst kurvt derzeit noch mit einem gewöhnlichen Autokennzeichen herum. Sie betont aber: "Wenn ich ein neues Auto bekomme, könnten sich durchaus auch die Taferl ändern."(mip)