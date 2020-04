"Pendlerpauschale auch bei Homeoffice"

ÖVP-Klubobmann Wöginger betont, dass "auch für die Zeit des Teleworkings" Pendlerpauschalen ausgezahlt werden. Auch von den Grünen kommt dazu ein prinzipielles Ja.

Die ÖVP fordert, dass Pendlern in der Corona-Krise keine Nachteile entstehen: "Es ist selbstverständlich, dass das Pendlerpauschale auch für die Zeit des Teleworkings oder einer Dienstverhinderung gilt", so Klubobmann August Wöginger – er ist gleichzeitig Chef des türkisen Arbeitnehmerbundes ÖAAB. Außerdem solle es weiterhin steuerfreie Überstundenzuschläge sowie Schutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen auch bei Telearbeit und Quarantäne geben. Gesetzlich sollen diese Punkte noch diese Woche geregelt werden, kündigte Wöginger an.Ein prinzipielles Ja zum Pendlerpauschale im Homeoffice kommt vom ÖVP-Koalitionspartner, den Grünen. "Wir sind in einer Akutsituation, da geht es darum, den Leuten nichts wegzunehmen", so Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer in Ö1.