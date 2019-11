So sehen die "Queen of Drags" ungeschminkt aus

10 Drag-Queens wollen von Heidi Klum den Titel der "Queen of Drags".

Wenige Tage vor TV-Start der Show (14.11. 20.15 Uhr, ProSieben) lassen die "Damen" ihre Hosen runter. Natürlich nicht sprichwörtlich, denn Künstler sind sie im An- und nicht im Ausziehen.Aber bevor die Jury aus Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz die ersten Entscheidungen trifft, zeigen die Travestiekünstler was hinter der Schminke steckt.Von Nesthäkchen Hayden Kryze (20) aus der Schweiz bis zur brasilianischen Grande Dame Catherrine Leclery (48) aus Köln, jeder hat eine andere Geschichte, jeder hat andere Stärken.Alle Infos und alle Vorher-Nachher-Bilder findest du oben in der Fotoshow.