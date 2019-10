"Rick and Morty" kehren mit neuem Trailer zurück

Die vierte Staffel startet am 10. November auf "Adult Swim". Hier ist die lang ersehnte, erste Vorschau.

"Es ist viel zu lange her", heißt es gleich zu Beginn des Clips, quasi ein Echo der darbenden Fans, die seit Oktober 2017 auf neue Episoden der Kultserie warten. Der erste Trailer serviert ihnen nun die Aussicht auf ein wahres "Rick und Morty"-Festmahl – derzeit noch in unerreichbarer Ferne, aber mit jeder Menge schräger Gags, außerirdischen Innereien und Magie gefüllt.Richtig, Magie. Morty verwandelt sich in einen Gargoyle, Rick legt sich einen "Doctor Strange"-Mantel zu, und ein Drache fackelt beinahe das Versteck der beiden Abenteurer ab.Zwei Warnungen seien an dieser Stelle angebracht. Erstens, der Trailer ist nichts für Zartbesaitete. Köpfe landen in der Mikrowelle, werden durchlöchert, explodieren. Zweitens, dem treffenden Einleitungssatz fehlt das passende Schluss-Statement: "Es wird viel zu schnell vorbei sein"."Adult Swim" zeigt die neuen Folgen ab 10. November im Wochentakt. Sobald sie auf Netflix landen, kann man sie alle auf einmal sehen. Das Binge-Vergnügen ist somit schon nach einem halben Tag wieder vorbei. Und das Warten beginnt erneut...