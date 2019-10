"Ring Fit Adventure" im Test: Muskelkater-Garantie

Am 18. Oktober erscheint "Ring Fit Adventure" für die Nintendo Switch. Unsere "Heute"-Redakteurin hat sich das Spiel vorab schon mal genauer angeschaut.

"Ring Fit Adventure" im Test: Muskelkater-Gar

Fitness-Training

Rhea Schlager ist "Heute"-Redakteurin und bloggt auf r[h]ealized . Ihre privaten Leidenschaften rund um Videospiele, Literatur und Häkeln sind die Hauptthemen ihres Blogs.

Story ist Nebensache

Fazit

Nintendo hat schon bei seinen letzten Konsolengenerationen auf bewegungsfreudige Spiele Wert gelegt. Kein Wunder also, dass mit "Ring Fit Adventure", das am 18. Oktober erscheint, ein neues Game veröffentlicht wird, das den Körper in Ausdauer und Kraft trainieren soll – gepaart mit Spielspaß.Unsere "Heute"-Redakteurin hat aus diesem Grund beim Hauptsitz von Nintendo Österreich vorbeigeschaut und das Videospiel angezockt. Zwei Wasserflaschen und einen Muskelkater am nächsten Tag inklusive.Neben dem Spiel selbst sind auch ein Ring-Con und ein Beingurt, die von Fitnessgeräten inspiriert wurden, im Lieferumfang enthalten. Durch die vorgesehenen Halterungen können die Joy-Cons in die Zubehöre integriert werden, wodurch die Bewegungen der Spieler dann auf den Bildschirm übertragen werden.Bei Ring Fit Adventure gilt es mit Körpereinsatz an sein Ziel zu kommen: Laufbewegungen lassen auch den Hauptcharakter rennen, während ein Druck auf den Ring als Attacken gegen Gegner genutzt werden können. Aber auch andere Bewegungsabläufe, die man unter anderem aus dem Yoga kennt, sind wichtig für ein Weiterkommen im Videospiel.Dabei werden Kraft und Ausdauer gleichermaßen, individuell auf den Spieler abgestimmt, trainiert. Durch die über 40 unterschiedlichen Übungen, wodurch verschiedene Muskelgruppen beansprucht werden, können Gamer täglich ihre Fitnessübungen absolvieren, unabhängig von Alter, Fitnessgrad und Spielerfahrung.Im Grunde navigieren Spieler die Hauptfigur durch eine bunte Welt voller Münzen, Kisten und Gegner, die alle durch unterschiedliche Bewegungen und Druckausübungen eingesammelt, zerstört und besiegt werden müssen um im Level voranzukommen. Am Ende gilt es den Bodybuilder-Drachen zu bekämpfen, das nach einigen Monaten des körperlichen Trainings gut gelingen dürfte.Mit jeder absolvierten Welt kommen immer mehr Übungen zum Einsatz. Diese sind aber schon alle im Vorhinein verfügbar und müssen nicht erst freigeschaltet werden. So können Spieler auch ganz einfach einen eigenen Übungsplan erstellen, ohne in den Story-Modus einzusteigen. Eine andere Alternative sind die Minispiele, die für ein ausgeglichenes Training für Arme, Beine und Bauchmuskeln sorgen.Der Ring-Con kann aber auch im Standby-Modus der Nintendo Switch benutzt werden: Mit einem einfachen Druck auf den Joy-Con wird dieser eingeschaltet und kann auch sofort individuell benutzt werden, egal ob man die Übungen aus dem Spiel nachmacht oder sich ein völlig neues Training ausdenkt.Ring Fit Adventure umfasst umfangreiche Übungen, womit Spieler den ganzen Körper beanspruchen können. Dabei ist der Verlauf zwischen Training und Spielspaß so fließend, dass die Zeit ziemlich schnell vergeht und man plötzlich 45 Minuten hinter sich gebracht hat.Die Einheiten sind zwar schweißtreibend, durch den individuellen Schwierigkeitsgrad und die Pausen wirken sie aber auch motivierend. Das Videospiel ist absolut zu empfehlen, da sich ein Erfolg, auch in Form eines Muskelkaters, schnell einstellt.