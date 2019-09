"Rotzlabor" bei neuer Mitmach-Schau im Zoom

Woraus besteht unser Körper? Welche Organe gibt es? Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt die neue Mitmach-Ausstellung "Von Kopf bis Fuß" für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

In der Ausstellung lernen die Kinder die inneren Vorgänge im Körper kennen und tauchen spielerisch in die Welt der Anatomie und Physiologie ein. Sie entdecken das Wunderwerk des menschlichen Körpers und erfahren, was sie zu ihrem Wohlbefinden beitragen können. Denn es ist wichtig zu verstehen, was sich im eigenen Körper abspielt, damit man sorgfältig mit ihm umgehen kann.Ausgehend von den Zellen, den kleinsten Bausteinen des Körpers, untersuchen die Kinder im Hautlabor, wie sie uns schützt und was wir mit ihr alles erspüren können. Sie lernen einige der vielen Lebewesen kennen, die auf uns wohnen. Manche dieser Organismen können uns krank machen, deshalb helfen die Kinder im Rotzlabor dem Immunsystem, schädliche Bakterien und Viren zu bekämpfen.An einer Ohreninstallation staunen die Kinder, wie in einer komplexen Kettenreaktion im Gehirn Töne erzeugt werden. Sie erproben an einer Handprothese mit Sensoren, wie Nerven und Muskeln zusammenarbeiten. Was der Körper mit der Nahrung macht, erleben die Kinder auf einer Erkundung durch den Verdauungstrakt: Sie krabbeln in einen riesigen Mund, von dort geht es über die „Speiseröhrenrutsche" hinein in den Magen, durch den Dünndarm und den Dickdarm, bis sie sich ganz hinten wieder hinauszwängen.An einem Knochenpuzzle können Skelette zusammengebaut werden, und im Anatomiekurs werden Herz, Lunge, Nieren, Leber und andere Organe den richtigen Körperstellen zugeordnet. Anstrengend wird es dann an der Herz-Lungen-Pumpe, bei der die Kinder Sauerstoff über das Blut zu den Körperzellen pumpen.Im Körpertheater drücken sie mit ihrem ganzen Körper Emotionen und Gefühle aus, und beim Turnen im Fitnessstudio spüren sie einzelne Muskeln. Dass unser Körper bei all den Aktivitäten auch ausreichend Entspannung braucht und welche wichtigen Aufgaben der Körper während des Schlafens erledigt, können die Kinder in einer traumhaft entspannenden multimedialen Rauminstallation erleben.Ziel der Ausstellung ist es, die Kinder für die Bedürfnisse und Möglichkeiten ihres Körpers zu sensibilisieren, ihre Körperwahrnehmung zu stärken und sie dabei zu unterstützen, ein positives Verhältnis zum eigenen Körper zu entwickeln.Infos: www.kindermuseum.at