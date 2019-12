"Schneebrunzer": Fellner zog Klage zurück

Wolfgang Fellner zog seine Klage gegen "Heute" im sogenannten "Schneebrunzer-Prozess" im letzten Moment zurück. Ein möglicher Grund: "Falter"-Chefredakteur Klenk hätte als Zeuge aussagen können.

Schmuckloses Ende einer glanzvollen Enthüllung: In ihrem Buch zum Video hatten die "Ibiza"-Enthüller Frederik Obermaier und Bastian Obermayer folgende Perle von Heinz-Christian Strache publik gemacht. Der Ex-FPÖ-Chef habe in der Villa von einem "Schneebrunzer von der Boulevardzeitung Österreich" gesprochen.berichtete über das Buch und folgerte – naheliegend –, mit dem "Schneebrunzer" habe Strache wohl "Österreich"-Herausgeber Wolfgang Fellner gemeint. Der dürfte vor Wut fast geplatzt sein, denn er klagtewegen übler Nachrede bzw. Beschimpfung.Am Montag sollte vor dem Wiener Landesgericht darüber verhandelt werden. Aber siehe da: Fellner zog seine Klage im letzten Moment zurück. Möglicher Grund: "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk hätte als Zeuge aussagen können. Er hatte das "Ibiza"-Video in voller Länge gesehen, schaute in seinen Mitschriften nach und fand das Strache-Zitat im Original: "Wenn du die Krone hast, hast du die Meinungshoheit. Der einzige Konkurrent ist der ORF. Und, jetzt sag ich, Schneebrunzer Fellner Österreich." Da fiel die Klappe.