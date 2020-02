"Schumi" schrieb vor 25 Jahren Geschichte

Genau heute vor 25 Jahren hat Michael Schumacher nach dem Großen Preis von Australien seinen ersten WM-Titel gewonnen. RTL zollt dem großen Formel-1-Fahrer heute Abend (13.11., 20.15 Uhr) Tribut.

Packendes Duell

Selten war die Formel 1 so spannend wie in der Saison 1994: Durch dem Unfall-Tod von Ayrton Senna in Imola wurden die Karten um den WM-Titel schon früh neu gemischt.Weltmeister-Spross Damon Hill (Williams) lieferte sich ein erbittertes Match mit dem 25-jährigen Michael Schumacher (Benetton), das erst mit dem Grand Prix von Australien entschieden wurde.Damals gewann zwar Nigel Mansell und sowohl Schumacher als auch Hill schieden nach einer Kollision miteinander aus, aber Schumacher war wegen seines Punktevorsprungs Weltmeister. RTL bescherte dieses Rennen einen der höchsten Marktanteile aller Zeiten (76 Prozent).Heute Abend zeichnet "Die Michael Schumacher Story" seine Karriere nach und lässt Freunde und ehemalige Gegner Schumachers zu Wort kommen. Der Gesundheitszustand von Schumacher nach seinem Skiunfall 2013 ist nach wie vor streng geheim.