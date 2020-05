"Scrubs"-Star Sam Lloyd stirbt nach Krebsleiden

Trauriges Erwachen für alle "Scrubs"-Fans: Schauspieler Sam Lloyd ist 56-jährig verstorben. Erst vor rund einem Jahr war der Schauspieler Vater geworden.

Sam Lloyd wurde in seiner Rolle in der Ärzte-Comedy-Serie "Scrubs" weltberühmt. Er spielte den verwirrten und liebenswert schrulligen Krankenhausanwalts Ted Buckland und avancierte sofort zum Publikumsliebling. Privat hatte Lloyd leider wenig zu lachen. Nachdem er 2019 Vater eines Sohnes wurde, wurde beinahe zeitglich bei ihn Lungenkrebs diagnostiziert.Darauf folgte der nächste Schock, Ärzte fanden bei Lloyd einen inoperablen Gehirn-Tumor. In der Nacht auf Samstag gab der Agent des Schauspielers bekannt, dass Lloyd an der Erkrankung verstorben sei. Ein genauer Todeszeitpunkt wurde nicht genannt."Ich denke heute sehr viel an Sam Lloyd. Er war wirklich ein netter und lieber Typ. Er wird von vielen sehr vermisst werden", schreibt "Scrubs"-Macher Bill Lawrence auf Twitter.Der Schicksalsschlag trifft nicht nur seine Familie hart: Seine "Scrubs"-Co-Stars hatten nach Bekanntwerden seiner Erkrankung eine Fundraising-Kampagne aufgesetzt, um Geld für die Behandlung ihres Freundes zu sammeln.