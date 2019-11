"Seine Mutter mischt sich überall ein!"

Seit sieben Jahren lebt Lisa mit ihrem Mann und dessen Eltern im gleichen Haushalt. Ständiger Streit und Beleidigungen machen den Alltag zur Hölle - die Ehe steht kurz vor dem Aus. Was tun?

Haben auch Sie eine Frage an Doktor Sex?

Ich bin seit sieben Jahren verheiratet. Wir leben in einem Haushalt mit seinen Eltern. Seine Mutter kontrolliert alles. Wenn mein Mann und ich einen schönen Tag hatten, findet sie immer etwas, womit sie ihn zu einem Streit mit mir anstiften kann. Mich behandelt sie wie Luft und beleidigt mich bei jeder Gelegenheit. Mein Mann macht alles für sie. Es tut mir weh, zu sehen, wie unsere Ehe daran zerbricht. Was kann ich tun?Liebe LisaDass deine Schwiegermutter versucht, Einfluss auf eure Beziehung zu nehmen, erstaunt mich nicht. Schließlich war sie lange Zeit die unangefochtene Chefin im Haushalt. Problematisch scheint mir die Rolle, die dein Mann dabei spielt. Statt sich abzugrenzen und sich eindeutig und klar zu dir und damit zu seiner Ehe zu bekennen, spielt er weiterhin die Rolle des braven Sohnes, der es seiner Mutter in allen Belangen recht machen will. Auf Dauer kann das unmöglich gut gehen!So lange ihr mit den Schwiegereltern unter einem Dach wohnt, wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit nichts ändern. Deshalb gibt es eigentlich nur eine Lösung: Zieht aus und gründet euren eigenen Haushalt. Für deinen Mann wird diese Trennung sehr wahrscheinlich schwierig werden, denn er muss muss sich dadurch definitiv von seiner Kindheit verabschieden. Falls es zu Problemen kommen sollte, könnte aber eine Einzel- oder Paartherapie weiterhelfen.