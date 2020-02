"Sex and the City"-Star Lynn Cohen (86) gestorben

Schauspielerin Lynn Cohen, besser bekannt als Haushälterin Magda in der TV-Serie "Sex and the City", ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Von der Frau mit Hund zu "Sex and the City"

Im Jahr 2000 schlüpfte die US-Amerikanerin zum ersten Mal in die Rolle der Magda, der unkonventionellen Haushälterin von Miranda Hobbe (Cynthia Nixon), die sowohl Ordnung in die Wohnung der umtriebigen Anwältin bringt, also auch später die Nanny- und Omarolle für Sohn Brady übernimmt.Am Freitag ist Lynn Cohen im Alter von 86 Jahren gestorben.Ihre Schauspielkarriere begann Cohen 1983 als "Frau mit Hund" im dem Film "Without A Trace". Später wirkte sie in mehreren Filmen und Fernsehserien wie "Law & Order", "Blue Bloods" oder "The Marvelous Mrs. Maisel" mit.2013 spielte sie im Kino-Blockbuster "Die Tribute von Panem – Catching Fire" die Rolle der Mags.Cohens Schaffen umfasst mehr als 100 Film- und Fernsehproduktionen, zuletzt stand die 86-Jährige für den Kurzfilm "Write Me" vor der Kamera, der auf dem preisgekrönten Gedicht "After Auschwitz" basiert.