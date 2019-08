"Mies!": Hier fliegt Luke Mockridge aus TV-Show

Eklat im "ZDF Fernsehgarten": Der 30-Jährige macht Affenlaute und Furzgeräusche mit seinen Achselhöhlen - da rastet Moderatorin "Kiwi" aus!

Hat Luke Mockridge eine Wette verloren?

"Luke, was ist los mit dir?"

Luke Mockridge zählt derzeit zu den erfolgreichsten Comediens im deutschsprachigen Raum. Der 30-Jährige füllt die größten Hallen mit seinem aktuellen Programm "Welcome to Luckyland", er hat auf Sat1 seine eigene Sendung "Luke! Die 2000er und ich" und für seine Prime-Time-Show "Luke! Die Schule und ich" hat er den Deutschen Fernsehpreis 2019 abgeräumt.Der heutige Tag zählt aber garantiert nicht zu seinen erfolgreichsten. Im Gegenteil!Eigentlich sollte der Komiker die Zuschauer des "ZDF-Fernsehgarten" mit Spaß unterhalten, stellt aber bald fest: "Oh, ich glaube, ich verliere euch gerade". Für eine Serie von uralten Flachwitzen erntet er Pfiffe und Buhrufe von den verdutzen Zuschauern, die ansonsten stets gut gelaunte Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel schaut entsetzt. Mockridge macht Affenlaute und Furzgeräusche mit seinen Achselhöhlen, telefoniert mit einer Banane und erklärt, dass weibliche Fliegen stets auf Spiegeln sitzen und alte Menschen nach Kartoffeln riechen. Genug!Möchte Mockridge dem „Fernsehgarten" mit dieser Aktion einen Streich spielen? Hat er eine Wette verloren? Keiner weiß es. "Kiwi" bricht den bizarren Auftritt kurzerhand ab und legt nach: "Das, was Luke Mockridge hier abgeliefert hat, ist das Unkollegialste, was ich jemals erlebt habe. Er kam nicht zu den Proben, weil er angeblich verschlafen hat. Er wollte wohl nicht, dass wir wissen, was er hier aufführt. Dass es ein junger Künstler wagt, vor meinem Publikum Affengeräusche zu machen, ist das mieseste Verhalten unter Kollegen überhaupt. Shame on you, never ever again!"Auch die Fans des 30-Jährigen sind irritiert und warten auf die Pointe des Auftritts ihres Idols: "Luke, was ist los mit dir? Du bist nicht so."Lest hier die Kommentare auf Twitter zur Sendung:(jd)