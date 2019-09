"Sie ist krank": Deutscher Politiker geht auf Greta los

Der Ex-CSU/CDU-Vorsitzende Friedrich Merz lässt kein gutes Haar an Greta Thunberg und ihren Eltern - jetzt knöpft sich die Klima-Aktivistin ihre Hater vor.

"Fühlen sich ziemlich bedroht von uns"

"Also ganz ehrlich, meine Tochter hätte ich da nicht hingelassen. Auf der einen Seite ist das Mädchen bewundernswert, aber auf der anderen Seite ist sie krank", sagt der ehemalige CDU/CSU-Vorsitzende und Rechtsanwalt Friedrich Merz in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" Mit ihrer emotionalen Rede in New York hat die 16-jährige Klima-Aktivistin Millionen Menschen berührt – aber auch viele Kritiker auf den Plan gerufen: Thunberg wird im Web von Hass-Kommentaren überschwemmt sogar mit Hitler verglichen ("Heute.at" hat berichtet). Auch US-Präsident Donald Trump verhöhnte die "Fridays For Future"-Initiatorin, als er schrieb, sie scheine "ein sehr glückliches junges Mädchen zu sein, das sich auf eine glänzende und wundervolle Zukunft freut". "So schön zu sehen!". Das ließ Greta nicht einfach so auf sich sitzen. Ihre Reaktion folgte ebenfalls auf Twitter. Und auch auf Instagram knöpft sich Greta Thunberg nun ihre Hater vor: "Fühlen sich ziemlich bedroht von uns"