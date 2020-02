"Sittenwächter" prügeln Teenie wegen Insta-Story

In Wien-Favoriten soll es am Freitag zu einer brutalen Attacke gekommen sein. Mehrere Teenies prügelten einen 17-Jährigen ins Spital. Der mutmaßliche Grund: Eine Story auf Instagram.

Mit Gesichtsverletzungen und Morddrohungen endete für einen jungen Mann sein einmaliges Treffen mit einer Tschetschenin in Wien-Favoriten. "Er wurde vergangenen Freitag von einer Bande am Reumannplatz aus dem Bus gezerrt und gegen den Kopf getreten, dabei filmten die Schläger mit dem Handy", so der Bruder (26) des Opfers zuIn einem nahen Park wären die Angreifer über den Wehrlosen hergefallen. Nach Tritten und Schlägen konnte der Verletzte dann fliehen – die Bande habe ihn jedoch verfolgt: "Er ist dann in ein Geschäft gerannt und die Besitzer haben ihn im Lager versteckt, bis die Täter nicht mehr suchten."Seine Erklärung für die blutige Attacke: Die selbsternannten Sittenwächter hätten in einer Instagram-Story des Mädchens auch den jungen Burschen gesehen. Obwohl die Schläger die junge Frau nicht kennen, wollten ihre Landsleute dafür sorgen, dass sich der 17-Jährige von ihr fernhält – aus Gründen der Ehre.Der Geprügelte kam mit einem Nasen- und Jochbeinbruch ins UKH-Meidling, sein Bruder erstattete Anzeige am nahen Kepplerplatz. Daraufhin soll die Polizei Beamte ins Krankenhaus geschickt haben, um die Aussage des Opfers aufzunehmen. Wenig später hagelte es laut dem Bruder (Mord-)Drohungen per SMS und am Telefon: "Wenn ihr was sagt, kommen 60 bis 70 Leute!"Einige Verdächtige sollen bekannt sein, die Polizei hat ihre Namen. Trotz mehrmaliger Nachfrage konnte die Pressestelle zu dem Fall nichts sagen, er habe nicht die "Relevanzschwelle" erreicht – es gäbe viele Amtshandlungen in Wien.