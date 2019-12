"SMART10" Quizspiel von Piatnik zu gewinnen

"Heute" verlost fünf Exemplare des revolutionären Quizspiels "SMART10" von Piatnik.

Mehr Abwechslung als "Smart 10" kann ein Quizspiel kaum bieten: Filmpartner von Julia Roberts benennen, Weltstädte nach ihrem Längengrad ordnen, die Herkunftsländer internationaler Pop-Bands erraten, die Gastgeberländer von Fußball-Weltmeisterschaften wissen.Das im Piatnik Spieleverlag erschienene Quizspiel der besonderen Art "Smart 10" wurde ausgezeichnet als "Spiel des Jahres" 2017 in Schweden und 2019 in Dänemark (jeweils in der Kategorie "Erwachsenenspiel").Entwickelt vom österreichischen Autorenduo Arno Steinwender und Christoph Reiser revolutioniert es das traditionelle Quizspielen.Ohne lange Wartezeiten geht es von einem Spieler zum nächsten, das Spektrum der Fragen ist extrabreit und doch fast immer in der Lebenswelt der Menschen von heute angesiedelt.Weitere Informationen gibt es auf der Websiteoder auf