"Spielen auch gegen Real auf der Linzer Gugl"

Was wäre, wenn der LASK in die CL käme – und dann in der Gruppenphase auf Kracher wie Real oder Liverpool träfe? Würden die Linzer dann weiter in Linz spielen?

14.000 Zuschauer sahen am Dienstagabend das Play-off-Hinspiel LASK gegen Brügge (ging mit 0:1 durch einen Witz-Elfer unglücklich verloren) im Linzer Gugl-Stadion.Zugegeben, die Chance, in die Champions League zu kommen, ist gerade nicht die allergrößte, aber: Was wäre, wenn der LASK die Sensation schafft? Was wäre, wenn die Linzer in die CL kämen? Und dort dann in der Gruppenphase auf einen Mega-Kracher träfen?Würde man dann weiter auf der Gugl spielen (mit eben Platz für 14.000 Zuschauern)? Oder z.B. aufs Happel-Stadion in Wien (mit 50.000 Plätzen) ausweichen? Das würde dann nämlich bedeuten, dass man das Dreifache an Ticket-Einnahmen hätte – und da reden wird dann von einem Millionenbetrag pro Spiel. Würde sich der LASK das entgehen lassen?Genau das wollte "Heute" von LASK-Präsident Siegmund Gruber wissen. Seine Antwort ist ein klares Bekenntnis zu Linz: "Wir bleiben auf der Gugl, selbst wenn Real Madrid kommen sollte …"Naja, mal schauen, ob das dann auch so ist, wenn es wirklich soweit wäre – und der LASK auf Real träfe. Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook (ab/mip)