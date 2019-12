"Star Wars IX" löst 40 Jahre alten Plottwist auf

Die "The Rise of Skywalker"-Darsteller durften den Film schon sehen. Richard E. Grant hat auch schon ein spannendest Detail verraten.

General findet's geil

Plottwist baute sich 40 Jahre lang auf

Angst vor "Game of Thrones"-Syndrom

Am 18. Dezember geht eine Ära zu Ende. Mit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" wird Teil 9 und damit der letzte Teil der Weltraumsaga ins Kino kommen.Anfang Dezember durften die Darsteller selbst "ihren" Film endlich sehen. Ebenfalls im Publikum: "Allegiant General Pryde", einen hochrangigen General der Ersten Ordnung, dargestellt von Richard E. Grant. Direkt danach filmte er seine Reaktion – und wenn die Kinozuschauer den Film auch nur halb so geil finden, wie er, dann ist Weihnachten gerettet.Damit aber nicht genug. Grant spoilert zwar nichts, brachte Star-Wars-Fans weltweit aber zum Sabbern, weil er einen großen Plottwist fürs Weltraum-Finale ankündigt."Ich hatte keine Ahnung, dass dieser große Charakter-Plottwist kommen würde. Es machte emotional gesehen totalen Sinn und ich fand es wirklich clever. Ich finde es unfassbar, dass sie etwas nehmen, dass im ersten Film 1977 begann und neun Filme später gibt's endlich eine Auflösung."Zumindest einen Fan hat der neue Teil also schon. Brachenblatt " movieweb.com " spekuliert, dass es ich nur um einen Plottwist handeln kann, der eine Hauptperson, wahrscheinlich Rey oder Kylo Ren betrifft.Grant macht sich allerdings ein bisschen Sorgen, weil die Erwartungen so hoch sind: "Die Gefahr des 'Game of Thrones'-Syndroms besteht, bei dem es keine Möglichkeit gibt, es allen Leuten immer recht zu machen. weil die Leute emotional so involviert sind. Den Film den sie zu sehen bekommen ist vielleicht nicht der Film, den sie in ihren Köpfen hatten. Aber als Fan seit 40 Jahren, so wie ich einer bin, finde ich, dass sie es unglaublich gut geschafft haben."