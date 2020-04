"Star Wars"-Star stirbt nach Corona-Erkrankung

Traurige Nachrichten aus England: Der Schauspieler Andrew Jack, der unter anderem in "Star Wars" mitspielte, starb in einem Spital in der Nähe von London.

Letzte Grüße seiner Frau aus Australien

Lehrer der Superstars

Andrew Jack wurde 76 Jahre alt. Sein Management bestätigte die Corona-Infektion. Laut BBC konnte er seine Frau nicht mehr sehen. Sie befindet sich derzeit in Australien in Quarantäne. Er starb am Dienstag in einem Spital im englischen Surrey.Jack arbeitete als Schauspieler und Dialekt-Coach. Er war auch Teil des Star-Wars-Franchise. In "Star Wars: Das Erwachen der Macht", "Star Wars - Episode VIII: Die letzten Jedi" und "Solo: A Star Wars Story" spielte er den General Ematt.Die Corona-Diagnose bekam Jack zwei Tage vor seinem Tod. Seine Frau postete auf Social Media, dass er keine Schmerzen hatte und "friedvoll hinüberglitt, in dem Wissen, dass seine Familie bei ihm sei"."Andrew lebte auf einem der ältesten noch funktionierenden Hausboote auf der Themse, er war leidenschaftlich unabhängig aber schwerst verliebt in seine Frau, auch ein Dialekt-Coach", bestätigt auch seine Agentin Jill McCullough den Tod.Jack polierte unter anderem die Akzente von Hollywood-Größen wie Robert Downey Jr. oder Liams Hemsworth auf. Vor seinem Tod arbeitete er am neuen Batman-Film.Der Dialekt-Coach war in der Branche auch bei den ganz großen beliebt. Sir Ian McKellen kondolierte: