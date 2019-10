'Stark'-Kids durften "Game of Thrones" nicht sehen

"Game of Thrones" zählt nicht nur zu den erfolgreichsten Serien aller Zeiten, sondern auch zu den brutalsten. Für die jungen Stars der Serie blieb dies nicht ohne Konsequenzen.

Die Schauspieler Isaac Hempstead-Wright und Art Parkinson standen schon als kleine Kinder für "Game of Thrones" vor der Kamera.In ihren Rollen als "Brandon" und "Rickon Stark" mussten sie für die Erfolgsserie dabei auch die ein oder andere Gewaltszene drehen.Und genau aus diesem Grund haben sie anfangs von ihren Eltern ein "Game of Thrones"-Verbot bekommen. Das verriet "Rickon"-Darsteller Art Parkinson nun in einem Interview."Bis vor ein paar Jahren durfte ich es nicht gucken", so der Ire gegenüber "Promiflash". Mittlerweile hat der heute 18-Jährige die Serie aber bereits vollständig gesehen.