"Sturm der Liebe"-Star zieht im "Playboy" blank

Nackt in Schottland

Die Schotten sind ja berüchtigt dafür, geizig zu sein. Im Fall von "Sturm der Liebe"-Actrice Uta Kargel scheinen sie auch an Kleidung gespart zu haben. Denn die 38-jährige zeigt sich mehr und minder hüllenlos in der schottischen Natur.Nackt in Schottland, das war Utas Wunsch für das Shooting, erzählt sie der "Mopo" : "Ich habe große Lust gehabt, einfach und ganz frei im Grünen zu sitzen – auf einem Baum oder mitten in einem Stoppelfeld. Den Kontrast zwischen weicher Haut, zartem Körper und der rauen schottischen Landschaft fand ich dabei besonders spannend."Seit 2012 spielt Kargel in der ZDF-Serie "Rote Rosen" die Fenja - doch SO haben sie die Zuschauer noch nie gesehen: "Das Spiel mit Sexualität, Weiblichkeit und Anziehung empfinde ich als reizvoll und als eine Chance, mich vielseitig zu zeigen."