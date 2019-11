„The Rocking Community" macht den Smovey-Walk

Menschen kurz vor bis lange nach der Pension verknüpfen sich: Smovey-Walk im Augarten, Erzählercafès, Ausflüge oder Qui-Gong. 450 Events zählte das Netzwerk "Rocking Community" im letzten Jahr.

Die Managerin Brigitte Irowec (52) hat im März 2018 ein Netzwerk für Leute „kurz vor bis lange nach der Pensionierung" gegründet um sie vor der Vereinsamung zu bewahren. Der Name der Gruppe ist "The Rocking Community" und das Netzwerk bietet online eine Palette von Aktivitäten: Quigong, Erzählcafes, Englischkonversationen bis hin zu Ausflügen.Derzeit zählt die Gemeinde der agilen Pensionisten 210 Mitglieder, 33 davon befinden sich in Graz. An den 450 Veranstaltungen haben bereits 3000 Menschen teilgenommen. "Wir haben im Bekanntenkreis gesehen, dass sich alle nicht gleich leicht tun, mit dem Schritt in die Pension zu gehen", erklärt die Managerin Brigitte Irowec (52). In der "Rocking Community" wird den jungen "Oldies" nicht langweilig. Jeder kann das lehren, was er kann. So gibt es Veranstaltungen wie: QuiGong, Erzählcafes, manche organisieren Ausflüge.Neu im Sortiment ist der aktuelle Smovey-Walk im Augarten. Die Rocky mögen es sehr", erklärt Brigitte Irowec. Die Teilnehmer haben dabei Smovey-Ringe in der Hand und machen ein wesentlich intensiveres und effektiveres Training, als wenn sie nur gehen würden. Durch Vibrationen der Ringe werden die Teilnehmer zum Mitschwingen angeregt. Jeder Schritt, jeder Schwung mit den Armen lässt die Zellen zusätzlich vibrieren.Durchschnittsalter der Teilnehmer ist 64 Jahre. Der Monatsbeitrag beträgt 7 € und ist jedes Quartal kündbar.Mehr Info: www.rocking.community