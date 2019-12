"The Voice Senior"-Favorit erlitt vor Show Herzinfarkt

Der 62-jährige Lutz galt als einer der Favoriten bei der Castingshow. Kurz vor seinem Auftritt nahm ihn das Schicksal aus dem Rennen.

Bei den "Blind Auditions" begeisterte der tätowierte Sänger, der bei seinem Auftritt ein wenig an Punk-Ikone Iggy Pop erinnerte die beiden Juroren Sasha und Yvonne Catterfeld. Mit seiner extrovertierten Art und seiner rockigen Stimme zählte er zum engeren Favoritenkreis.Doch an den Sing-offs konnte er nicht mehr teilnehmen. Ein am Probentag erlittener Herzinfarkt machte Lutz einen Strich durch die Rechnung. "Ich hatte am Tag eine Bandprobe für die Sing-offs, war guter Dinge und habe mich abends ins Bett gelegt. Dann ist es passiert. Vorher hatte ich schon ein leichtes Ziehen in der Brust gespürt, konnte das aber gar nicht zuordnen. Irgendwann kam dann richtig Druck auf die Brust", so der 62-Jährige gegenüber der "Bild am Sonntag".Einen Arzt wollte er zunächst trotzdem nicht holen, erzählt er weiter. "Ich wollte ja am nächsten Tag auf die Bühne. Ich war bei 'The Voice Senior' so glücklich wie schon lange nicht mehr in meinem Leben. Ich habe die Schmerzen also beiseite geschoben".Schließlich entschied er sich doch richtig und rief einen Notarzt. "Die haben mir gesagt, dass ich einen Herzinfarkt und auch richtig viel Glück hatte, weil ich einen starken Herzmuskel habe. Ich habe früher viel Sport gemacht, Judo und Fußball. Das hat mir jetzt das Leben gerettet".Sein Traum, "The Voice Senior" zu werden, ist nur vorerst geplatzt. Denn Lutz, der mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen wurde und sich auf seine Reha vorbereitete, will im nächsten Jahr erneut bei der Casting-Show überzeugen.