"Tim" und "Al" wahlwerken für Sebastian Kurz

Tool Time in NÖ: "Tim", "Al" und "Heidi", gespielt von Bernhard Ebner und Co., zeigen im neuen Wahlvideo aus welchem Holz die VPNÖ geschnitzt ist.

VPNÖ-Manager Berhard Ebner spielt Tim Taylor, den Wahlwerker-König, die Assistenz mit dem typischen Al Borland-Gruß übernimmt Michael Leeb und Heidi () von Nina Mohr.Der VPNÖ fabriziert aus echtem Zwettler Fichtenholz eine Wahlwerbung, die in jeder nö. Gemeinde stehen sollte: Ein Kurz-Landschaftselement. „Klar ist, wir wollen nicht nur einen kurzen sondern auch einen kostengünstigen Nationalratswahlkampf führen. Das heißt aber nicht, dass es an Intensität und Kreativität fehlen darf. Das Video ist zu 100 Prozent von unserem Social Media-Team selbst gemacht und wurde ohne teure Agenturen produziert", so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. (Lie)