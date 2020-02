'Tore geöffnet': Flüchtlinge von Türkei Richtung nun EU

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, sagte Samstagabend in Istanbul: "Wir haben die Tore geöffnet." Er lässt Flüchtlinge an die Grenze zur EU passieren. 18.000 seien schon gekommen.

Durch den Schritt von Recep Tayyip Erdogan dürfte ein neuer Migrationsstrom Richtung Europa in Gang gesetzt werden. Der Präsident der Türkei lässt trotz anderslautender Vereinbarungen die Grenze für Flüchtlinge offen. "Wir haben die Tore geöffnet", sagte Erdogan am Samstag trotzig in Istanbul. Er ist erbost darüber, dass sich die Europäische Union nicht an die Abmachungen beim Flüchtlingspakt halte. Bereits 18.000 Menschen stünden nun an den Grenzen zu Bulgarien und Griechenland.Griechenland kündigte indes an, entschlossen gegen illegale Migration zu schützen. Ein Pressesprecher verlautbarte: "Die Regierung wird alles tun, um ihre Grenze zu schützen." 4.000 Menschen hätten bisher einen Übertritt angestrengt und seien abgehalten worden.