Zwei Lokale machen zu, eines sperrt dafür auf

Das "True Chicken" in der Plus City in Pasching und "Sam's Steakhouse" in der Linzer Holzstraße haben zugemacht. Linz bekommt dafür eine neue Bar.

Neue Bar für "Spät-Esser" in Linz

Vor gut einem Jahr hat das "True Chicken" in der Plus City in Pasching eröffnet. Inhaber Alexander Platzl machte sein Lokal jetzt aber wieder dicht. Nicht aber wegen des neuen Rauchergesetzes, sondern weil das Geschäft sich nicht so entwickelt hat wie es sollte.Hendl-Fans müssen aber nicht traurig sein. Das leckere Hendlfleisch kann man sich weiterhin per Lieferdienst nach Hause zustellen lassen.Seit einer Woche ebenfalls den Betrieb eingestellt hat "Sam's Steakhouse" in der Holzstraße in Linz. Grund: Betreiber Sam Ghattas wollte seinen Gästen die Geruchsbelästigung des benachbarten Schlachthofs nicht mehr antun, wie er gegenübererzählt.Der Gastronom hat allerdings schon wieder neue Pläne. Er ist aktuell in Verhandlungen. Er könnte in den ehemaligen "Wirt am Graben" umziehen.Aber es gibt auch gute Nachrichten: Linz bekommt eine neue Bar. "Nuba" heißt das neue Lokal von Christian Dijmarescu (führt auch das Steaklokal Ängus Downtown am Pfarrplatz), das am 22. November am Linzer OK Platz erstmals eröffnet.Optisch spielt die Bar im Ambiente der 1920er/30er Jahre. Besonders: Bei den Tischen wird es einen Knopf geben mit dem man beim Kellner bestellen kann."Nuba" ist keine reine Cocktailbar. Sie hat bereits am Vormittag offen, bietet einen Mittagslunch an. Die Küche hat durchgehend bis ein Uhr früh offen.