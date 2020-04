23.04.2020 18:19 "Ungeübter Fahrer" (46) landet in Vorgarten

Nach einer Kollision mit einem E-Bike veriss der unerfahrene Fahrer das Lenkrad. Bild: Kantonspolizei Basel

Nach einer Streifkollision mit einem E-Bike landete ein Autolenker am Mittwoch in Riehen in einem Vorgarten. Das Unglück passierte während einer Lernfahrt.