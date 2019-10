"Unsere Politiker fangen nun an, Satan zu zitieren"

Ein britischer Konservativer sorgte mit einem Tweet für Beunruhigung. Er zitierte aus dem Vers-Epos "Paradise Lost", allerdings ausgerechnet eine Stelle, in der Satan spricht.

Für Politiker, Stars und Sportler ist es inzwischen oberste Social-Media-Pflicht inspirierende und motivierende Botschaften zu posten. Das kann allerdings auch daneben gehen, wie im Falle des konservativen britischen Parlamentariers Steve Baker.Er postete ein Selfie von einer politischen Veranstaltung und postete dazu einige poetische Verse aus John Miltons "Paradise Lost". Die zitieren Zeilen spricht in dem Vers-Epos allerdings der gefallene Engel Luzifer, also der Teufel höchstpersönlich. Ein Umstand, der einem britischen Komiker auf Twitter doch etwas Unbehagen bereitet.Bei einer Veranstaltung der "Konservativen für Freiheit" hielt Baker eine Rede. Er teilte ein Selfie der Veranstaltung auf Twitter mit einem poetischen Zitat, das wohl auch in Hinblick auf den Brexit Mut machen und inspirierend klingen soll."Geb' ich noch nicht den Himmel für verloren.Von diesem Fall erstehend, wird die KraftDie himmlische, weit herrlicher erscheinen,Und hat den zweiten Fall nicht zu befürchten."Die Textzeilen stammen allerdings aus dem Teil von John Miltons "Paradise Lost", einem Vers-Epos über die Verbannung Luzifers, also des Teufels, aus dem Himmel. Die Zeilen geben die Rede des gefallenen Engels wider.Der britische Komiker James Felton teilte den Tweet mit dem Kommentar: "Ich will niemanden beängstigen, aber die Menschen, die für unser Wohlergehen zuständig sind, haben angefangen Satan zu zitieren."Der Tweet ging natürlich sofort viral und sorgte auf Social Media für Lacher. "Ich habe immer schon vermutet, dass Steve Baker der Antichrist ist", kommentiert ein Twitter-User trocken. "Auch das Foto schaut auch irgendwie seltsam satanisch aus", findet ein anderer und ihm dämmert: "Ein bisschen ein Fehler in der Matrix. Bin ich etwa in der Hölle?"