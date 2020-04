"Upload" ist wie "Black Mirror", aber mit Schmäh

Die witzige Sci-Fi-Amazon-Serie "Upload" erzählt von einem App-Entwickler, der nach seinem Tod in einer virtuellen Welt weiterleben darf.

Stell dir vor, du könntest nach deinem Tod in digitaler Form in einer virtuellen Welt weiterleben. Genau darum dreht sich die aberwitzige und skurrile Sci-Fi-Serie "Upload", die am 1. Mai auf der Streamingplattform Amazon Prime startet.Im Mittelpunkt steht der junge App-Entwickler, Nathan Brown (Robbie Amell aus "The Flash"), der nach einem Unfall im Spital landet und schnell über sein Schicksal entscheiden muss. Seine reiche, snobistische Freundin Ingrid (Allegra Edwards) will unbedingt, dass er in das luxuriöse virtuelle Jenseits "Lakeview" geuploaded wird.Nathan sagt kurzerhand ja – doch irgendwie hat er sich das Leben dort anders vorgestellt. Zum Glück hilft ihm sein Kundenservice-"Engel" Nora Anthony (Andy Allo), in dieser virtuellen Welt zurechtzukommen.Drehbuchautor Greg Daniels ("Die Simpsons" und "Saturday Night Live") hat sich mit dieser Serie einen Herzenswunsch erfüllt. "Seit 30 Jahren arbeite ich an diesem Projekt", verriet er gegenüber"Ich dachte mir, was wäre das ultimative Ding, dass du digitalisieren könntest? Das wären wir. Wenn das realisierbar wäre, dann wäre es bestimmt irgendwann möglich, unser eigenes 'Leben danach' zu designen. Ich dachte mir: Das klingt vielversprechend!", erklärte er."Upload" erinnert stark an Serien wie "Black Mirror" oder "Miracle Workers". Das sei auch Daniels aufgefallen, doch er habe sich nicht davon irritieren lassen."Sobald ich gemerkt habe, dass die Serien sich meinem Projekt ähneln, habe ich abgeschaltet. Stattdessen habe ich Leute aus meinen Team gefragt, ob es hier Überschneidungen mit anderen Formaten gibt", stellt Daniels klar.Und wirklich vergleichbar ist "Upload" ohnehin nicht. Nur die wenigsten Sci-Fi-Serien sind gleichzeitig Comedyserien. "Hier geht es um eine Welt nach dem Tod, die von Menschen aus der realen Welt designt worden ist. Es kommen auch keine übernatürlichen Dinge vor, wie in den meisten anderen Serien", hält Daniels fest.Auf die Frage, ob er mit "Upload" die Menschen vor so einem "virtuellen Jenseits" warnen will, meinte er: "Ich glaube nicht, dass so ein 'After Life' unbedingt etwas Schlechtes ist. Es ist weder ein Traum noch ein Albtraum. Ich denke, jedes Leben hat seine schlechten Seiten."Er selbst wäre jedenfalls nicht abgeneigt, in so einer Welt (weiter-) zu leben: "Wenn es so etwas gäbe – ich würde versuchen, solange ich kann, mit meinen Kindern und meiner Frau zu reden, auch wenn es nur digital ist", lacht Daniels.