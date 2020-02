"Verwöhnte" Töchter der Geissens ernten Shitstorm

Shania und Davina Geiss, die beiden Teenie-Töchter von Carmen und Robert, haben sich wieder einmal den Internet-Zorn zugezogen.

In der Vergangenheit gerieten die beiden Schwestern schon häufiger ins Fadenkreuz von Hatern im Internet. Jetzt ist es schon wieder passiert. Diesmal geht es um einen Safari-Ausflug, den Familie Geiss für ihre TV-Show in Südafrika unternommen hat.Als Robert ein paar Schnappschüsse von dem Urlaub uaf Instagram postete, hagelte es negative Kritik. Vor allem das Verhalten von Shania und Davina ist den Fans ein Dorn im Auge."Ich hab das immer so gern geschaut, aber mit den verzogenen Kindern, irgendwie krass, irgendwie kein Respekt vor ihren Eltern", ärgert sich jemand über die Schwestern. "Robert und Carmen sehe euch sehr gerne aber eure Kinder werden leider immer nerviger sorry", sagt jemand anderer.