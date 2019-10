„Von Türkis-Grün sind wir noch sehr weit entfernt"

Schon in der kommenden Woche sollen die ersten Koalitionsverhandlungn in Wien starten. Die meisten halten Türkis-Grün für wahrscheinlich, aber nicht alle…

Er weiß, wie die Zusammenarbeit von ÖVP und Grünen funktionieren kann. War von 2003 bis 2015 in Oberösterreich in einer solchen Koalition.Auf Bundesebene räumt Oberösterreichs Umwelt-Landesrat Rudi Anschober (Grüne) Türkis-Grün aber vorerst wenig Chancen ein.„Da sind wir noch weit entfernt. Offen gesagt halte ich das aus heutiger Sicht für eher unwahrscheinlich. Da müsste sich die ÖVP in wesentlichen Themen schon massiv bewegen", so Anschober im Gespräch mitEtwa beim Klimaschutz, sieht er Probleme für die Zusammenarbeit mit der ÖVP.Aber: „Wir müssen einmal die Sondierungsgespräche abwarten, ich lasse mich gerne positiv überraschen", sagt er. Wer im Gesprächsteam der Grünen sein wird, entscheidet sich in der kommenden Woche.Ob er selbst zu diesem Verhandlungsteam gehört, oder ob er gar im Rennen um einen Ministerposten ist, wollte Anschober allerdings noch nicht beantworten.