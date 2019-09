"Wien macht grün": So lustig reagieren die Grünen

Wien mache unsere Kinder grün. Auf diesen Sager von ÖVP-Klubobmann Wöginger reagierte Grünen-Politiker Kaineder mit einem lustigen Videoclip.

So lustig reagieren die Grünen auf Wöginger

Wer den Spott hat, der braucht für den Spot nicht zu sorgen. Oder so ähnlich …August Wöginger, ÖVP-Klubobmann und OÖVP-Spitzenkandidat für die Nationalratswahl, ist bekannt für seine markigen Aussagen in breitestem Innviertler Dialekt. Und so ließ er bei der ÖVP-Wahlkampf-Auftaktveranstaltung in seiner Heimatregion einen Spruch los, der zum Schenkelklopfer in zweierlei Hinsicht wurde.Nämlich: Im Innviertler Bierzelt klopften sich die ÖVP-Fans zustimmend auf die Lederhose. Und im übrigen Österreich machten das die Nicht-ÖVP-Fans vor Lachen. Und das natürlich nicht auf die Leder-, sondern auf eine normale Hose.Wögingers Sager war: "Es kann ja nicht sein, dass unsere Kinder nach Wean fahren und als Grüne zurückkommen. Wer in unserem Hause schlaft und isst, hat auch die Volkspartei zu wählen."Ein kantiges Wahlkampf-Gepoltere.Die Grünen reagieren auf den Sager jetzt mit einem Videospot(t): OÖ-Grünen-Spitzenkandidat Stefan Kaineder amüsiert sich darin über den Wöginger-Sager, erzählt, dass seine Omi ihn (Wögerer; Anm.) gut verstehen könne. Die zentrale Aussage in dem Clip: Nicht Wien mache die Kinder grün, sondern die Politik der ÖVP.Hier das Video:Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook