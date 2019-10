"Wiener Städtische" wurde ausgezeichnet

Die Versicherung wurde am Freitag zur familienfreundlichsten Firma Wiens gewählt. Anwesend war auch Frauenministerin Innes Stilling.

Am Freitag wurde die Wahl zum "familienfreundlichsten Großbetrieb Wiens durchgeführt im Ringturm durchgeführt. Vor Ort waren auch Ministerin Ines Stilling und Maria Rauch-Kallat, vom Verein "Taten statt Worte", der die Wahl organisiert. Mit der Wahl qualifiziert sich die Wiener Städtische für den Wettbewerb zum Staatspreis „frauen- und familienfreundlichster Betrieb" im nächsten Jahr.Der Verein "Taten statt Worte" will mit der Wahl zur Gleichstellung der Geschlechter beitragen. Generaldirektor Robert Lasshofer freut sich besonders über die Wahl. „In der Wiener Städtischen ist berufliche Gleichstellung kein Schlagwort, sondern tagtäglich gelebte Realität", so Lasshofer.