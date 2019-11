"Winnetou" war in Wien als Drogenkurier unterwegs

"Winnetou"-Darsteller Pierre Brice († 86) war in den 80ern im Visier der Wiener Drogenfahndung - und wusste es nicht einmal.

2,5 Kilo Heroin im Ersatzreifen versteckt

Geschichte aus der Presse erfahren

Vier Jahre nach dem Tod des beliebten "Winnetou"-Darstellers, ist die Witwe von Pierre Brice, Hella (70), bei Recherchen für einen neuen Band der "Pierre-Brice-Edition" (Karl-May-Verlag) auf ein dunkles Kapitel ihrer gemeinsamen Zeit gestoßen: Das Paar war 1981 ins Visier österreichischer Drogenfahnder geraten, ohne es zu bemerken. Wie die "Bild" berichtet , soll sich der Chauffeur des Paares mit zwielichtigen Botendienstfahrten ein kleines Zubrot verdient haben. Dabei wurde die Wiener Drogenfahnung auf ihn aufmerksam und ließ ihn daraufhin nicht mehr aus den Augen.Schließlich wurde der Mann mit 2,5 Kilo Heroin (Marktwert damals 6 Millionen Schilling, etwa 430.000 Euro) im Ersatz-Reifen des Bentley von Brice geschnappt!"Winnetou" und seine Frau bekamen von dem Ganzen nichts mit. Sie waren gerade nicht in der Nähe ihres Wagens, als die Polizei ihren "Drogen-Chauffeur" auffliegen ließ. Zum Glück, wie Hella Brice verrät: "Wahrscheinlich hätte ich ihn (Pierre, Anm.) bremsen müssen, den Polizisten nicht zu Hilfe zu eilen."Erfahren haben die beiden die Geschichte erst später aus der Presse: "Wir waren schockiert. Der Fahrer hatte immer einen sehr professionellen und freundlichen Eindruck gemacht. Pierre war natürlich sauer, weil er nie etwas mit Drogen zu tun hatte – und dann so was! Wir haben übrigens nie genau erfahren, wie und warum der Fahrer aufgeflogen war", so Brice zur "Bild".