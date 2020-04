"Wollten sie ausleihen" – Fahrraddiebe gefasst

In Favoriten wurden am Mittwochnachmittag zwei mutmaßliche Fahraddiebe auf frischer Tat ertappt. Gegenüber den Beamten gaben sie eine wenig plausible Erklärung ab.

Fahrraddiebe in Wien-Favoriten gefasst. Am Mittwochnachmittag bemerkte eine Frau zwei auf Fahrrädern fahrende Jugendliche und erkannte hierbei ihr eigenes Fahrrad wieder. Die Polizei konnte die beiden gegen 16 Uhr in der Landgutgasse anhalten.Die beschuldigten Jugendlichen (15, 17 Jahre alt) gaben an, die Fahrräder unverschlossen aufgefunden zu haben und sie ausleihen zu wollen. Im Zuge der Aufarbeitung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass die beiden für mehrere andere Fahrraddiebstähle in Betracht gezogen werden müssen. Es erfolgte die vorläufige Festnahme der beiden Teenager.