"Wunder" in Italien: Ganzes Dorf immun gegen Corona?

Ein Dorf in der Lombardei, mitten im Epizentrum der Corona-Pandemie hat keinen einzigen Fall. Ein Wunder?

Ferrera Erbognone ist eine kleine Ortschaft in der Lombardei. Sie liegt mitten in Italiens Coronavirus-Epizentrum – trotzdem gibt es bisher keinen einzigen Fall, berichtet "Euronews". Handelt es sich um ein "Wunder" oder nur um Zufall?Rund 1.000 Menschen leben in der Ortschaft, die meisten von ihnen sind über 60 Jahre alt. Eigentlich gehört ein Großteil der Bewohner also zur Risikogruppe. "Vielleicht haben wir alle schon Antikörper entwickelt. Denn wir gehen ganz normal raus, ich habe keine andere Erklärung", sagt eine Frau auf der Straße.Der Bürgermeister, Giovanni Fassina, will mit Bluttests feststellen, ob sich die Einwohner tatsächlich schon zum Großteil mit dem Covid-19-Erreger angesteckt hatten und jetzt immun sind: "Wir wollen prüfen, wie viele Menschen positiv und mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, um dann später eventuell eine Antikörperstudie zu machen, aber das braucht noch etwas Zeit.Bis dahin bleiben viele der Bewohner lieber auf der Hut. "Ich wohne allein und habe nach wie vor Angst vor dem Virus, deshalb trage ich immer eine Maske", so eine Frau gegenüber "Euronews".Andere Bewohner sprechen von einem "Wunder". Eine Erklärung hat derzeit niemand. Vielen ist der Grund auch egal. Für sie steht fest: Ein bisschen Hoffnung inmitten der Schreckensmeldungen tut gerade allen Italienern gut.