(Zucker-)Schock! Es gibt keine Sacher-Torten mehr

Das Hotel Sacher bäckt wegen der Coronavirus-Krise derzeit keine Torten mehr. Für wenige Stück würde sich der Betrieb der Manufaktur nicht lohnen.

Statt wie vor der Coronavirus-Krise 1.000 Sacher-Torten täglich werden derzeit genau null gebacken. Der Verkauf der beliebten Torten wurde vorerst eingestellt, berichtet "ORF Wien".Denn laut Sacher-Chef Matthias Winkler würde sich der Betrieb der Manufaktur für wenige Stück einfach nicht lohnen. Winkler befürchtet zudem eine lange Durststrecke für Luxushotels. "Wir richten uns auf drei bis vier Jahre ein, bis wir die Zahlen vor Corona erreichen", so Winkler gegenüber "ORF Wien".In der Spitzengastronomie und -hotellerie sei es gerade in einer Krise auch wichtig, besonders geschulte Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. "Wir haben für fast alle sofort Kurzarbeit angemeldet und halten uns über interne Kommunikationswege ständig auf dem Laufenden", erklärt Winkler weiter.Es würde aber auch bereits Szenerien für den Tag nach Corona geben. Die Hygienevorschriften in der Spitzenhotellerie würden dann eher "übererfüllt werden". Man sei in dieser Frage "ohnehin sehr sensibilisiert".Der Sacher-Chef stellte auch klar, dass für den Sommer eine große Unsicherheit herrsche. Für die Monate Mai und Juni rechnet er daher mit wenigen Buchungen. Selbst nach Öffnung der Hotels stellt sich Winkler bereits darauf ein, aufgrund der wenigen Gäste keinen großen Gewinn zu machen.