1.120 Virus-Erkrankte derzeit in Niederösterreich

Laut Gesundheitsministerium gibt es aktuell 1.120 Corona-Erkrankte in NÖ. Wien (1.427) führt vor Tirol (1.211) und NÖ diese Statistik an.

Österreichweit führte das Amtliche Dashboard des Gesundheitsministeriums Mittwochfrüh erstmals mehr Frauen (51 Prozent) als Männer (49 Prozent) bei den Krankheitsfällen an. Die meisten jemals positiv Getesteten gibt es in der Altersgruppe 45 bis 54 Jahren (3.008), gefolgt von der Gruppe 55 bis 64 Jahren (2.411).Für Niederösterreich wurden Mittwochfrüh 1.120 derzeit an dem Coronavirus Erkrankte ausgewiesen.Die Zahl der insgesamt bestätigten Coronavirus-Infektionen in NÖ hat sich bis Mittwochfrüh laut Informationsportal des Gesundheitsministeriums im Vergleich zum Vortag um 44 auf 2.398 erhöht. Dem Sanitätsstab des Landes zufolge wurden bisher 16.188 Testungen durchgeführt. 1.315 Patienten sind wieder genesen. 71 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen.Nach Bezirken gab es die meisten bestätigten positiven Fälle in Amstetten (276), St. Pölten (246), Neunkirchen (171), Melk (157) und Mödling (154). Es folgten Korneuburg (147), Tulln (145), Krems (133), Baden (123), Mistelbach (114), Scheibbs (100), St. Pölten-Stadt (78), Bruck a.d. Leitha (73), Gänserndorf (72), Zwettl (66), Waidhofen a.d. Thaya (65), Wiener Neustadt (62), Lilienfeld (42), Horn (40), die Städte Wiener Neustadt (39) und Krems (33), der Bezirk Hollabrunn (28), Waidhofen a.d. Ybbs-Stadt (22) sowie der Bezirk Gmünd (12).