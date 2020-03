1.551 Corona-Fälle in Niederösterreich

Die Zahl der positiven Corona-Fälle in NÖ stieg wieder an.

Dienstagfrüh gab es in Niederösterreich 1.551 Infizierte. Damit liegt NÖ in den absoluten Zahlen hinter Tirol und nur noch knapp hinter OÖ.

Mit Stand 8.30 Uhr gab es Dienstagfrüh laut Gesundheitsministerium 1.551 positive Corona-Fälle in Niederösterreich. Damit liegt das Bundesland nur noch knapp hinter Oberösterreich (1.563 Fälle Dienstagfrüh). An der Spitze liegt weiterhin deutlich Tirol (2.234 Fälle).1.386 COVID-19-Fälle hatte es Montagfrüh in NÖ (Stand: 8 Uhr) gegeben, Sonntagfrüh um 9 Uhr waren es noch 1.278 gewesen. Das heißt die Zahl der COVID-19-Fälle in NÖ stieg binnen zwei Tagen um 273 Fälle an.Die meisten positiven Fälle waren Dienstagfrüh im Bezirk Amstetten zu verzeichnen (173), gefolgt vom Bezirk St. Pölten-Land (165).