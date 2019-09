1,56 Promille: Lenker (23) prallte gegen Baum

Ein 23-Jähriger prallte in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Gänserndorf gegen einen Baum. Intus hatte er 1,56 Promille.

Ein 23-Jähriger ist am Sonntag um 3.40 Uhr auf der B 49 zwischen Hohenau an der March und Waltersdorf (Bezirk Gänserndorf) mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.Die Insassen eines nachkommenden Taxis befreiten den jungen Mann, der 1,56 Promille Alkohol im Blut hatte, aus dem Auto, kurz bevor es in Vollbrand geriet, berichtete die Polizei.Der Unfalllenker dürfte unverletzt geblieben sein. Er wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus Mistelbach gebracht. Seinen Führerschein musste der 23-Jährige abgeben.