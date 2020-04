1.800 Erntehelfer drängen auf Flughafen in Rumänien

Während in den meisten europäischen Staaten strenge Abstandregeln gelten, warten Tausende Erntehelfer an rumänischen Flughäfen dicht gedrängt.

Das Coronavirus hat nicht nur die Wirtschafts vieler europäischer Länder weitgehend lahmgelegt, auch die Landwirtschaft steht still. In Österreich aber auch Deutschland fehlen derzeit Tausende von Erntehelfern, die wegen der Reisebeschränkungen nicht ins Land kommen.Die deutsche Regierung lässt deshalb Tausende Rumänen für die Spargelernte ins Land einfliegen. Während aber in Deutschland ebenso wie in Österreich sehr strenge Bestimmungen zu Sicherheitsabstand in der Öffentlichkeit gelten, warten am internationalen Flughafen Cluj-Napoca in Rumänien zwischen 1.800 und 2.000 Rumänen dichtgedrängt auf ihre Flüge nach Deutschland.Am Flughafen hielten sich die meisten nicht an die Sicherheitsbestimmungen, wie sie auch die rumänische Regierung aufgrund der Coronavirus-Pandemie erlassen hat.Rumänische Lokalmedien berichten vom Massenandrang am Flughafen am Donnerstag. Die Erntehelfer sind überwiegen aus den Regionen Moldawien und Siebenbürgen und warten auf ihre Ausreise nach Deutschland. Auch das ganze Osterwochenende über sollen weiterhin Flüge aus Rumänien nach Deutschland abreisen.