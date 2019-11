1.800 Euro gestohlen – Wer kennt diese Frau?

Eine unbekannte stahl einem 72-Jährigen die Bankomatkarte und behob 1.800 Euro. Nun veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto der Frau.

Diebin gesucht. Eine Unbekannte steht im Verdacht einem Pensionisten in der Laurenzgasse in Wien-Margareten dessen Geldbörse gestohlen zu haben. Der 72-Jährige hob zuvor Geld beim Bankomaten ab. In weiterer Folge hob die mutmaßliche Täterin zwei Mal Geld im Wert von 1.800 Euro mit der gestohlenen Bankomatkarte ab.Zwar ereignete sich der Vorfall bereits am Vormitag des 26. September 2019, weil die Polizei die Täterin aber bis dato nicht ermitteln konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft nun die Veröffentlichung eines Fotos der Verdächtigen an. Das Landeskriminalamt ersucht um sachdienliche Hinweise.Telefonnummer: 01-31310-43800