1.931 Coronavirus-Fälle in Niederösterreich

Die Gesamtzahl der Infizierten stieg in Niederösterreich wieder an.

Montagfrüh lag die Gesamtzahl der Infizierten in NÖ bei 1.931. Die meisten Covid-19-Fälle zählte der Bezirk Amstettten mit 224.

Montagfrüh (Stand: 9 Uhr) zählte Niederösterreich insgesamt 1.931 Infizierte. Die meisten Fälle gab es demnach im Bezirk Amstetten mit 224, gefolgt vom Bezirk St. Pölten-Land mit 220.Bei den Pro-Kopf-Zahlen führt übrigens der Bezirk Scheibbs die Statistik an. Auf 100.000 Einwohner kommen 234 Infizierte. Absolut hielt der Bezirk Scheibbs bei 97 Fällen. Ebenfalls vorne dabei bei der Pro-Kopf-Statistik: Der Bezirk Krems-Land mit 208,5 Fällen pro 100.000 Einwohnern (absolut: 118 Fälle); erst an dritter Stelle dann der Bezirk Amstetten mit 193 Infizierten pro 100.000 Einwohnern.Sonntagfrüh hatte es in Niederösterreich insgesamt 1.863 Corona-Fälle gegeben.