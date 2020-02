Ein Buch von Florian Schwalsberger gewinnen

„Heute" verlost ein Exemplar von Florian Schwalsbergers Roman „Back – Eine Reise zwischen Welten" bei seiner Autorenlesung am 26.2. um 19 Uhr im Badcafe.

Der oberösterreichische Fotograf und Autorliest am Mittwoch, denim Zuge seiner Vernissage im Badcafe Auszüge aus seinem ersten, 2019 erschienenen RomanDas Buch ist mit Kunstfotografien bestückt, und in der Geschichte stellt Florian Schwalsberger die Grenzen der Realität in Frage. Die erste Auflage des Buchs ist bereits ausverkauft und nun ist die zweite Auflage druckfrisch zuallererst im Badcafe anlässlich der Autorenlesung wieder erhältlich.Die Gewinnerin oder der Gewinner kann sich das Buch bei der Autorenlesung und Vernissage am 26.2.2020 ab 19 Uhr im Badcafe, Badgasse 7, in der Linzer Altstadt persönlich abholen.Bei derwerdenausgestellt. Florian Schwalsberger zeichnet neben seinem guten Auge für Komposition vor allem sein Kommunikationstalent und sein Blick fürs Detail und für Lichtsetzung aus.Das Badcafe bietet das perfekte Ambiente für die Präsentation der Fotografien, und die Gewölbe der Räumlichkeiten schaffen die geeignete Akustik für eine fesselnde Lesung. Im Anschluss erwartet die Gäste wie gewohnt wieder Live-Musik vom Feinsten.