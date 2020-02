10.000€ Strafe für 200-Meter-Fahrt in Kroatien

Ein Kroate sammelte nun eine Rekordsumme an Bußgeldern. Und das alles, weil er angeblich nur 200 Meter mit dem Auto gefahren ist.

"Schlechtes Karma"

Knapp 2.700 Euro für das Fahren ohne Führerschein, nochmal 6.700 Euro dafür, dass der Wagen keine Kennzeichen hatte und nicht versichert war und als kleine Draufgabe kommen noch rund 300 Euro dazu, weil das Auto dem Fahrer gar nicht mehr gehörte.Die 9.700-Euro-Strafe kassiere nun ein 34-jähriger Kroate. Er selbst nimmt das Bußgeld an und möchte auch keine Beschwerde einlegen. Jedoch gibt er auch an, dass der das Geld wohl nicht aufbringen werde. Denn der Mann gibt an, dass er von lediglich 80 Euro pro Monat leben müsse. Ohne die Hilfe seiner Mutter wäre er längst tot, meint er.Gegenüber "24 Sata" sagt er: "Ich bin krank und zu 68 Prozent ein Invalid. Deshalb bin ich im Ruhestand. Ich kann schlecht sehen, weshalb ich den Führerschein nicht bekomme. Meine Lungen sind kaputt und ich kann mich kaum bewegen, weil mein Sprunggelenk schlecht zusammengewachsen ist." Weil es noch zusätzlich kalt war, stieg er vor einiger Zeit in den Wagen, den er kurz zuvor eigentlich verkauft hatte. Er wollte einen Freund besuchen, der jedoch lediglich 200 Meter entfernt wohnt.Als er dann aus dem Auto steigen wollte, wurde er von zwei Polizisten aufgehalten. Die wollten von ihm Führerschein und Papiere. Dann kamen die Probleme auf den 34-Jährigen zu: "Wie sollte ich sagen, dass ich nicht gefahren bin, wenn sie mich gesehen haben?" Er fügte hinzu, dass er nie hektisch gefahren war, sich aber dessen bewusst sei, dass er andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hätte.Das ist aber nicht die erste saftige Strafe, die der Kroate kassierte. Vor knapp drei Jahren bekam er ein Bußgeld von knapp 2.200 Euro aufgebrummt. Auch das konnte er nicht zahlen, weshalb er deshalb ins Gefängnis musste. Zu "24 Sata" sagte er schließlich: "Was will man tun, wenn mein Karma schlecht ist".