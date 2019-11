10-Jährige wird von Bruder geschwängert

Nachdem ein Mädchen über Schmerzen geklagt hat, erfuhr ihre Familie im Krankenhaus, dass die 10-Jährige im 8. Monat schwanger ist. Sie soll von ihrem Bruder vergewaltigt worden sein.

Geburt im Dezember

Baby soll bei Mutter des Opfers aufwachsen

Die Eltern einer 10-Jährigen aus Posadas, Argentinien, brachten ihre Tochter Anfang November ins Krankenhaus, als sie über Rücken- und Bauchschmerzen klagte. Bei der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass das Mädchen schwanger ist, berichten lokale Medien.Offenbar war die 10-Jährige von ihrem Bruder vergewaltigt worden, wie das Mädchen gegenüber seiner Mutter aussagte. Der 15-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, später jedoch in die Obhut einer Tante gegeben. Die Untersuchungen laufen noch.Das Mädchen ist mittlerweile im achten Monat schwanger. Die Geburt wird im Dezember erwartet. Die 10-Jährige habe die Situation bisher nicht verstehen können, berichtet das Portal "Clarín" . Auch die Mutter habe unter Schock gestanden, als sie von der Schwangerschaft ihrer Tochter erfuhr. Auch für die Sozialarbeiter ist der Fall schwerwiegend.Die Mutter lebt mit ihrem Partner und den insgesamt sieben Kindern in guten Verhältnissen, schreibt das Portal. Das Neugeborene soll ebenfalls bei ihr aufwachsen, wie die Behörden verlauten ließen. Nach der Geburt soll die 10-Jährige wieder in die Schule zurückkehren.Ein Abbruch stand für die Ärzte aufgrund der fortgeschrittenen Schwangerschaft außer Frage. Die Geburt dürfte aber wegen des jungen Alters des Mädchens nicht ohne Risiko sein. Zudem leidet die 10-Jährige auch an einer Harnweginfektion und an Blutarmut. Sie wird im Krankenhaus von mehreren Spezialisten psychologisch betreut. Ihr Gesundheitszustand ist derzeit stabil.