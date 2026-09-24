i Monatelang reifen die Feigen an Bäumen bis sie Ende des Sommers geerntet werden können. Unsplash / Delia Giandeini Balkon & Terrasse 10 Kübelpflanzen, die draußen überwintern Selbst mediterrane Pflanzen wie Olivenbaum und Feige können mit dem richtigen Schutz den Winter im Freien überstehen. Das sind die Arten. Von Heute Life 24.09.2026, 09:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Herbst ist da, und viele Balkon- und Terrassenbesitzer fragen sich: Wohin mit den Kübelpflanzen? Die gute Nachricht: Nicht alle müssen ins Winterquartier.

Mit dem richtigen Schutz können erstaunlich viele Pflanzen auch im Freien überwintern. Das spart Platz im Keller oder Wintergarten.

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Wie es auf 24garten.de heißt, gehören zu den winterharten Kübelpflanzen unter anderem Hortensie, Hanfpalme, Olivenbaum, Feige, Sumpf-Eibisch, Rosmarin, Pampasgras, Rose, Heidelbeere und Eukalyptus.

So schützt du deine Pflanzen richtig

Wichtig ist, den Kübel auf Holz oder Styropor zu stellen und mit Vlies, Jute oder Kokosmatte zu isolieren. Am besten rückst du die Pflanzen an eine windgeschützte Hauswand.

Gleichzeitig muss Staunässe zuverlässig verhindert werden. Eine oft vergessene Gefahr: Auch im Winter brauchen die Pflanzen regelmäßig Wasser. Besonders immergrüne Pflanzen verdursten sonst.

Das richtige Gefäß ist entscheidend

Bei immergrünen Kübelpflanzen ist es wichtig, das richtige Gefäß zu wählen. Im Topf muss ausreichend Erde vorhanden sein, damit die Wurzeln nicht durchfrieren.

Die Bilder des Tages i ?

Mit diesen Tipps kannst du deine Kübelpflanzen entspannt durch den Winter bringen, ohne sie mühsam ins Haus schleppen zu müssen.