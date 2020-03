10 "Masked Singer"-Kostüme – ein Favorit

Alle zehn Masken für "Masked Singer Deutschland sind bekannt, aber schon vor der ersten Sendung gibt es einen Fanliebling.

"The Masked Singer" geht in Deutschland und Österreich fast gleichzeitig an den Start. Am Dienstag (10.3., 20.15 Uhr, Pro7) die deutsche Version, am Samstag, (14.3., 20.15 Uhr, Puls 4) die österreichische. Beide Liveshows werden im selben Studio in Köln produziert, Unterschiede gibt es nur bei den Moderatoren, dem Rateteam und natürlich den maskierten Promis, die es zu Erraten gilt.Von den Puls 4-Masken sind bis jetzt drei veröffentlicht, in Deutschland macht man aus den zehn Kostümen aber kein Geheimnis mehr.Ungewöhnlich sind die Outfits alle, und das müssen sie vertraglich auch sein. Aber der nur 1,50 m große "Wuschel" erobert jetzt schon die Herzen. Vom Aussehen her ist er irgendwo zwischen dem Bommel, den sich Taxi-Lenker früher an den Rückspiegel hängten, und einer Knoblauch-Knolle angesiedelt.Am Ende der Deutschland-Show wird gleich in der Auftaktsendung der erste Teilnehmer – der mit den wenigsten Voting-Stimmen – demaskiert.