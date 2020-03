Mit "Heute" & Papierhaus Stöger zur brandneuen Schultasche

"Heute" & Papierhaus Stöger verlosen 10 Schultaschen der Firma Ergobag, Step by Step, DerDieDas und Scout im Rahmen der Schultaschenparty am 13. und 14. März, im Papierhaus Stöger, Wien.

Schultaschenparty im Papierhaus StögerFreitag, 13.3. von 13 bis 18 Uhr & Samstag, 14.3. von 9 bis 17 Uhr Papierhaus Stöger , Billrothstraße 85, 1190 WienEs ist soweit: Du bist auf der Suche nach einem passenden Schulbegleiter für dein Kind? Dann auf zu der Schultaschenparty im Papierhaus Stöger am 13. und 14. März! Im Rahmen der Feier werden Schultaschen der Firmen Ergobag, Step by Step, DerDieDas und Scout verlost.Die optimale Schultasche soll ja nicht nur toll aussehen, sondern auch den ergonomischen Anforderungen entsprechen. Den Besuchern werden die Lieblingsschultaschen vom Papierhaus Stöger vorgestellt; die Eltern und die Kinder können herausfinden, welche Schultasche jeweils die richtige ist.1. Wie schwer darf ein Schulranzen sein?2. Kann ich ihn in die Waschmaschine stecken?3. Was sollten wir bei der Form beachten?4. Bekommt man einen Leihschulranzen, wenn der eigene mal kaputt geht?: (am Freitag: 13 bis 15 Uhr; am Samstag: 15 - 17 Uhr)am Freitag, von 15 bis 17 Uhr, von